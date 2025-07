È evaso per ben tre volte dai domiciliari dopo aver danneggiato il braccialetto elettronico, così all'alba di oggi, martedì 22 luglio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari hanno eseguito un'ordinanza del Tribunale della città che ha revocato la misura degli arresti domiciliari per l'uomo, un 47enne disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, e l'ha sostituita con la custodia in carcere.

Le azioni commesse dall'uomo hanno evidenziato una costante violazione delle prescrizioni imposte e una chiara intenzione di sfuggire ai controlli delle autorità. Di fronte a questa situazione, l'Autorità Giudiziaria ha deciso di trasferirlo in carcere, ritenendo che gli arresti domiciliari non fossero più sufficienti a garantire la sicurezza pubblica e il regolare svolgimento dei procedimenti penali a suo carico.

Dopo le procedure di rito, l'uomo è stato portato presso la casa circondariale "Ettore Scalas" di Uta, dove rimarrà a disposizione della Procura della Repubblica di Cagliari.