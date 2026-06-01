Proseguono gli interventi di ammodernamento lungo la SS 131 Carlo Felice. È stata infatti portata a termine una delle operazioni più significative previste nell'ambito dei lavori per il nuovo svincolo di Macomer-Mulargia, con il varo del nuovo cavalcavia.

L'opera ha riguardato il posizionamento dell'imponente impalcato in acciaio corten, assemblato preliminarmente all'esterno della carreggiata e successivamente collocato nella sua sede definitiva attraverso un'unica manovra. Una scelta tecnica che, come spiegato da Anas, ha permesso di limitare al massimo i disagi e l'impatto sulla circolazione lungo una delle principali arterie della Sardegna.

L'intervento rappresenta un passaggio decisivo nella realizzazione dell'infrastruttura, che prevede un investimento complessivo di 10 milioni di euro.

"Un passo fondamentale per un’opera da 10 milioni di euro che migliorerà mobilità e sicurezza lungo l’arteria sarda”, hanno sottolineato da Anas.

Con il completamento di questa fase, il progetto del nuovo svincolo compie dunque un importante avanzamento verso l'obiettivo di rendere più sicuri ed efficienti i collegamenti lungo la Carlo Felice.