Un giovane è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Sassari nella serata di sabato 30 maggio con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, guida senza patente e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

L'intervento è avvenuto nel centro storico cittadino durante i consueti servizi di controllo finalizzati al contrasto del traffico di droga. I militari hanno notato il giovane alla guida di un'auto nonostante fosse sprovvisto della patente prevista e hanno quindi deciso di procedere con un controllo.

Fin dai primi momenti il ragazzo avrebbe mostrato un atteggiamento particolarmente nervoso, circostanza che ha spinto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale e del veicolo. L'attività ha portato al rinvenimento di 10 grammi di cocaina, 45 grammi di hashish, una dose di marijuana, un bilancino di precisione e diverso materiale ritenuto utile al confezionamento delle dosi.

Nel corso delle verifiche è stata inoltre trovata una katana lunga oltre 50 centimetri e una somma in contanti pari a 3mila euro, considerata dagli investigatori presumibile provento dell'attività di spaccio.

Droga, arma e denaro sono stati sequestrati. Su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che ha coordinato le indagini, il giovane è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

Per il principio della presunzione d'innocenza, l'eventuale responsabilità dell'indagato potrà essere accertata solo con una sentenza definitiva di condanna.