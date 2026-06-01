La Polizia di Stato ha disposto la sospensione della licenza e la chiusura per 15 giorni di un noto locale pubblico situato nel centro di Olbia, dopo un provvedimento adottato dal Questore.

La decisione arriva a seguito di una serie di episodi ritenuti gravi e verificatisi nel mese di maggio, che hanno fatto emergere una situazione di concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Dagli accertamenti effettuati e dai numerosi interventi delle Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Olbia, è emerso che il locale sarebbe frequentato abitualmente da soggetti con precedenti penali e di polizia, oltre che da persone ritenute di comprovata pericolosità. In particolare, all’interno del locale si sarebbero verificati recenti episodi di violenza, tra cui un’aggressione con l’utilizzo di un martello e una rissa.

Secondo quanto riferito, il ripetersi di tali episodi potrebbe portare anche alla revoca definitiva della licenza nei confronti del gestore.

Il provvedimento ha natura preventiva e mira a interrompere temporaneamente la frequentazione del locale da parte di soggetti ritenuti pericolosi, con l’obiettivo di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

La Polizia di Stato ha inoltre ribadito che continuerà a garantire un costante controllo del territorio, al fine di assicurare il rispetto della legalità e la tutela della collettività.