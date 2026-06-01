La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di pericolosità media per rischio incendi nel territorio di Cagliari e della costa Nord-Orientale dell'Isola per la giornata di lunedì 1° giugno 2026. L'allerta è contrassegnata dal codice giallo e invita alla massima attenzione per prevenire l'innesco e la propagazione dei roghi.

Secondo quanto riportato nel bollettino, le condizioni previste sono tali che, “ad innesco avvenuto, l'evento, se tempestivamente affrontato può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall'impiego di mezzi aerei leggeri della Regione”.

La classificazione di pericolosità media indica quindi una situazione che richiede prudenza e il rispetto delle norme di prevenzione, pur consentendo un intervento efficace attraverso i normali dispositivi antincendio, eventualmente supportati da mezzi aerei regionali.

La Protezione civile regionale ha inoltre reso disponibili il bollettino completo con la mappa del rischio e le indicazioni sui comportamenti e le cautele da adottare in caso di incendio boschivo, strumenti utili per informare cittadini e operatori sulle corrette misure di prevenzione e sicurezza.