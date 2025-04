Un servizio straordinario di controllo finalizzato al contrasto dello spaccio e dei reati di genere, quello effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Lanusei nella notte fra il 4 e il 5 aprile, che insieme al personale del Nucleo Cinofili di Cagliari, hanno controllato 24 persone e 18 veicoli.

Nello specifico, un 50enne di Bari Sardo è stato arrestato poiché, controllato nelle adiacenze di un locale del posto, sarebbe stato trovato in possesso di varie dosi di cocaina pronte allo spaccio e della somma in contanti di 215 euro suddivisi in banconote di diverso taglio.

La successiva perquisizione domiciliare avrebbe permesso di rinvenire altri due involucri di cocaina del peso complessivo di circa 63 grammi, oltre al materiale per il peso e confezionamento dello stupefacente.

L’arrestato veniva tradotto presso la propria abitazione e ristretto agli arresti domiciliari, misura confermata all’esito dell’udienza di convalida tenutasi nella mattinata di ieri, 7 aprile.