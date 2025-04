Nel corso della serata del 4 aprile, a Sassari, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia locale hanno arrestato in flagranza di reato un uomo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un ordinario pattugliamento, i militari, transitando all’incrocio tra via Lamarmora e via San Donato, hanno notato il giovane in compagnia di alcuni soggetti già noti come assuntori di droga. Alla vista dei Carabinieri, l’uomo ha cercato di disfarsi del giubbotto, gettandolo a terra nel tentativo di eludere il controllo.

L’atteggiamento sospetto ha spinto i militari a procedere con una perquisizione personale, durante la quale sono state rinvenute all’interno del giubbotto sei dosi di cocaina e una dose di marijuana, tutte confezionate e pronte per la vendita.

Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro, mentre il giovane è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.