"L'attuale afflusso di aria fredda di origine artica che sta interessando l'Italia è destinato a esaurirsi rapidamente. L'anticiclone di matrice sub-tropicale è in fase di rafforzamento e si prepara a ristabilire condizioni atmosferiche più stabili e miti". A prevederlo è Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, tracciando un quadro fino al 13 aprile, Domenica delle Palme, quando è atteso un peggioramento.

"Fino alla prima parte di mercoledì 9 aprile, persisterà l'influsso di aria fredda – afferma Sanò –. Determinerà precipitazioni limitate e isolate principalmente in Sardegna e Sicilia. Le temperature si manterranno al di sotto delle medie stagionali, con valori massimi non superiori ai 12-14°C in gran parte delle aree pianeggianti e costiere".

Successivamente, "l'avanzata dell'anticiclone di matrice sub-tropicale determinerà la cessazione dell'afflusso di aria fredda, che persisterà solo per poche ore al Sud".

Il miglioramento sarà evidente da giovedì 10 a sabato 12 aprile, con giornate "caratterizzate da sole prevalente e un deciso aumento delle temperature, con picchi diurni di 20-22°C su gran parte del territorio".

Ma attenzione: "Si prevede un nuovo cambiamento da Domenica delle Palme – conclude Sanò – con l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà nuovamente piogge che potrebbero persistere per tutta la Settimana Santa e, potenzialmente, durante il periodo pasquale".

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: martedì 8 aprile 2025 - fonte Arpas

Cielo irregolarmente nuvoloso con deboli rovesci o temporali isolati nelle ore pomeridiane e nelle zone interne.

Temperature: stazionarie le minime, in lieve calo le massime.

Venti: deboli variabili, a regime di brezza nel pomeriggio.

Mari: poco mossi o localmente mossi.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: mercoledì 9 aprile 2025 - fonte Arpas

Cielo poco nuvoloso con addensamenti pomeridinai associati a qualche isolato rovescio.

Temperature: stazionarie.

Venti: deboli di direzione variabile, brezze nel pomeriggio.

Mari: poco mossi o mossi.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Giovedì e venerdì saranno caratterizzati da cielo poco nuvoloso. Le temperature saranno stazionarie nei valori minimi, mentre aumenteranno in quelli massimi. I venti saranno deboli variabili giovedì, tendenti a disporsi da Sud-Est il giorno successivo. I mari saranno poco mossi sul settore settentrionale e mossi su quello meridionale.