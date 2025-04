“La Sardegna non è una regione dell’Italia”: una frase che, in pochi secondi, è diventata virale, scatenando reazioni, ironie e qualche indignazione. A pronunciarla, durante la prima puntata del nuovo reality di Canale 5 The Couple – Una vittoria per due, è stato Danilo Mileto, uno dei concorrenti in gara insieme al fratello Fabrizio.

Il format, condotto da Ilary Blasi, prevede che le coppie, formate da amici, parenti o partner, affrontino prove di abilità, intuito e complicità per aggiudicarsi un ricco montepremi. Ed è proprio nel corso di una di queste sfide, apparentemente innocua, che è arrivata la clamorosa gaffe.

Davanti a un’immagine della Sardegna, Danilo ha cercato di aiutare il fratello a indovinare con queste parole: “Allora Fabri, è una regione in cui fa molto caldo… ma non è in Italia.”

A interrompere la scena è stata la stessa Blasi, incredula: “Ma come non è in Italia? Certo che fa parte dell’Italia!”.

Il pubblico in studio ha riso, ma sui social la frase ha fatto il giro delle piattaforme in pochi minuti. Su X (ex Twitter) e Instagram, centinaia di utenti, in particolare sardi, hanno commentato con sarcasmo, ma anche con un certo fastidio. C’è chi ha ironizzato: “Benvenuti nel nostro Stato indipendente!”, e chi ha colto l’occasione per sollevare il problema della scarsa conoscenza geografica nel paese.

Danilo Mileto, 32 anni, è un modello e imprenditore pugliese, attivo nel mondo delle aste immobiliari e già volto di diverse campagne pubblicitarie internazionali. Laureato con il massimo dei voti in Scienze Economiche all’Università di Bari, da sei anni lavora alla Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Bari, nella gestione delle aste giudiziarie, come si legge su Mediaset Infinity.

Il fratello Fabrizio, 28 anni, condivide con lui il lavoro e l’esperienza nel mondo della moda.

Non è la prima volta che un reality show offre il palcoscenico a frasi discutibili, ma il riferimento alla Sardegna, una delle regioni più identitarie e ricche di storia, ha colpito nel vivo molti spettatori.

