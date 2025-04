Nel pomeriggio di ieri un incendio è divampato all'interno di un capannone nel Comune di Barrali, nei pressi della statale 128 all'altezza del km 13, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Sul posto è stata inviata la squadra di pronto intervento del distaccamento di Mandas che, giunta sul posto con un'autopompa e il supporto di un'autobotte, ha spento le fiamme che avevano coinvolto attrezzature varie.

L'intervento si è protratto per oltre quattro ore. Al termine delle operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell'incendio.

Nessuna persona risulta coinvolta.