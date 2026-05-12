La polizia locale di Sassari ha avviato oggi una campagna di informazione e sensibilizzazione dedicata alle nuove norme che regolano l’utilizzo dei monopattini elettrici. L’iniziativa punta a far conoscere ai cittadini le disposizioni introdotte dalla normativa nazionale per il 2026 e le regole già attualmente in vigore.

Le principali indicazioni saranno diffuse attraverso “pillole informative” pubblicate sui pannelli agli ingressi della città. Un approfondimento è disponibile anche sul sito del Comune di Sassari, sui canali social istituzionali dell’ente e inviato alle redazioni locali. Altri contenuti dedicati saranno pubblicati prossimamente sul profilo Instagram della polizia locale nella rubrica “La Polizia Locale vicino alla gente”.

Tra le novità previste dalla normativa nazionale ci sono l’obbligo del contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile dal 16 maggio e quello dell’assicurazione per la responsabilità civile dal 16 luglio. Previsti inoltre controlli più stringenti sui limiti di velocità, sulle caratteristiche tecniche dei mezzi e sull’utilizzo di monopattini modificati o non conformi.

Restano valide anche le norme già in vigore: casco obbligatorio, divieto di trasportare passeggeri e di circolare sui marciapiedi, limite massimo di 20 chilometri orari e di 6 nelle aree pedonali dove consentito. Obbligatori anche luci anteriori e posteriori nelle ore serali, giubbotto catarifrangente in condizioni di scarsa visibilità, segnalatore acustico e selettore di velocità. La potenza del motore non può superare i 500 watt, pena sanzioni e possibile confisca del mezzo. Vietata infine la sosta dei monopattini sui marciapiedi.