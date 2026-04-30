Un 26enne di origine algerina è stato arrestato a Olbia dalla Guardia di Finanza, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa e allo spaccio di sostanze stupefacenti, poichè trovato in possesso di circa 21 grammi di cocaina e oltre 100 grammi di hashish.

L’operazione è scattata nel corso di un servizio di pattugliamento del centro cittadino, intensificato in occasione del fine settimana e del lungo ponte festivo, periodo caratterizzato da un significativo afflusso turistico.

I militari hanno notato un uomo a bordo di un monopattino elettrico mentre si muoveva a forte velocità tra i vicoli del centro storico, con un comportamento ritenuto sospetto per il continuo andirivieni. Fermato per un controllo, il giovane è apparso fin da subito privo di documenti e senza occupazione, manifestando inoltre un evidente stato di agitazione e fornendo risposte contraddittorie.

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire un panetto di hashish e due involucri contenenti cocaina, oltre a una somma di denaro contante suddivisa in piccoli tagli, elemento spesso associato allo spaccio al dettaglio.

Sospettando la presenza di ulteriore sostanza stupefacente, i finanzieri hanno esteso gli accertamenti al domicilio dell’uomo. All’interno dell’abitazione sono stati così rinvenuti ulteriori quantitativi di droga e un bilancino di precisione.

Tutto il materiale sequestrato, insieme al denaro, è stato posto sotto sequestro. Il 26enne è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.