Presso l’aeroporto "Riviera del Corallo" di Alghero, gli agenti della Polizia di Stato di Sassari, con il supporto degli operatori della Squadra Mobile, hanno condotto nei giorni scorsi un’operazione di controllo mirata al contrasto dell’immigrazione clandestina e del traffico di sostanze stupefacenti.

L’attività si è conclusa con l’arresto di un uomo, fermato tra i passeggeri di un volo proveniente da Bologna, che aveva immediatamente attirato l’attenzione degli agenti per il suo evidente stato di agitazione e per segni di sofferenza fisica. Le verifiche iniziali non hanno permesso di rinvenire sostanze illecite, ma le dichiarazioni fornite sul motivo del soggiorno in Italia sono apparse vaghe e contraddittorie.

Con il passare dei minuti, le condizioni dell’uomo sono peggiorate sensibilmente, facendo emergere che potesse aver ingerito ovuli contenenti stupefacenti. Per questo motivo è stato immediatamente trasportato all’ospedale "Santissima Annunziata" di Sassari, dove è stato sottoposto a una TAC.

L’esame ha evidenziato la presenza di numerosi involucri nell’addome. Complessivamente sono stati recuperati circa 64 ovuli contenenti cocaina ed eroina, per un peso lordo di circa un chilogrammo.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.