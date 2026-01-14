Un’esplosione improvvisa e fatale ha scosso la tranquillità di Guia di Valdobbiadene, nel Trevigiano. A perdere la vita è stato Attilio Frare, 56 anni, residente nella frazione e noto come appassionato collezionista di reperti bellici.

L’incidente si è verificato intorno alle 13 di oggi. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe rinvenuto un ordigno risalente alla Prima guerra mondiale e lo avrebbe portato nella propria abitazione senza le necessarie autorizzazioni. Mentre lo stava maneggiando all’interno di un deposito per attrezzi, il residuato bellico sarebbe improvvisamente esploso, uccidendolo sul colpo.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme al personale sanitario del Suem 118, con ambulanze, auto medica ed elicottero. I soccorritori hanno prestato assistenza anche ad altre persone presenti al momento della deflagrazione, ma al momento non è stato chiarito se vi siano feriti.

Sono giunti anche gli artificieri dei carabinieri, impegnati nella messa in sicurezza dell’area, dove sarebbero stati individuati ulteriori residuati bellici, prima di consentire ulteriori accertamenti.