Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio presso le cliniche di viale San Pietro, a Sassari, dove intorno alle 18:10 è scoppiato un incendio che ha interessato un’unità esterna di climatizzazione.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco della sede centrale di Sassari, allertata immediatamente dopo la segnalazione. Presenti anche gli addetti antincendio dell’Aou, che hanno avviato le prime operazioni di messa in sicurezza prima dell’arrivo dei soccorsi.

L’incendio è stato rapidamente circoscritto e l’area resa sicura dai Vigili del fuoco, che hanno poi proseguito con le verifiche e i controlli all’interno della struttura. In particolare, sono stati monitorati i reparti di diagnostica, dove non sono state riscontrate criticità né disservizi.

La situazione è tornata alla normalità in breve tempo e non si registrano feriti né conseguenze per pazienti e personale sanitario.