PHOTO
Il Corpo Forestale sta intervenendo per un incendio sviluppatosi in agro del Comune di Escalaplano, nello specifico in località Arcu'e Azzinuri.
Per fronteggiare il rogo sono stati dispiegati due mezzi aerei: un elicottero leggero proveniente dalla base operativa di San Cosimo e il Superpuma proveniente dalla base operativa di Fenosu.
Sul posto coordina le operazioni dei mezzi aerei il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione forestale di Escalaplano. Insieme al Corpo Forestale stanno operando sul campo anche i Volontari di San Vito e una squadra di Forestas di Escalaplano.