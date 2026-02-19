La ASL 3 di Nuoro ha annunciato che, in seguito alla prematura scomparsa del Dott. Riccardo Ferrarelli, è stata approvata una richiesta di aumento di 25 ore per l'ASCOT (Ambulatorio Straordinario di Comunità Territoriale).

Di conseguenza, è stato istituito un nuovo turno ASCOT presso la sede di Nuoro (Casa della Comunità San Francesco) al fine di garantire la continuità delle cure e dell'assistenza ai pazienti precedentemente seguiti dal Dott. Ferrarelli.



Il nuovo ambulatorio, con un totale di 4 ore e mezza settimanali, sarà gestito dalla Dott.ssa Bianca Maria Scano a partire da martedì 24 febbraio, con il seguente orario: martedì dalle 15:00 alle 19:30.