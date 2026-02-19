I carabinieri di Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, hanno arrestato un giovane di 20 anni proveniente da Imola dopo averlo sorpreso mentre posizionava pietre sui binari ferroviari.

In casa del giovane, come riportato da Tg Com 24, i militari hanno trovato materiale che sembra essere collegato all'ambito dell'estremismo antagonista. L'arresto è avvenuto nella serata di martedì 17 febbraio in seguito alla segnalazione di un cittadino al 112 riguardante la presenza di una persona vicino alla linea ferroviaria Ancona-Piacenza. Il giovane è accusato di attentato alla sicurezza dei trasporti.



Dopo l'impatto iniziale del treno con alcune pietre posizionate sui binari, che ha richiesto l'intervento per i necessari controlli e causato ritardi, il presunto responsabile avrebbe cercato di compiere un secondo attentato alla sicurezza dei trasporti. Pare che abbia collocato circa 30 pietre su ciascun binario, ma grazie all'azione rapida di una pattuglia dei carabinieri, un ulteriore incidente è stato evitato.



I carabinieri sono intervenuti prontamente bloccando il giovane che cercava di fuggire in bicicletta e hanno rimosso le pietre dai binari, impedendo un possibile impatto con un treno Frecciarossa in arrivo. Il sospettato è stato condotto presso la stazione dei carabinieri di Imola per ulteriori accertamenti, in attesa del trasferimento in carcere su disposizione della Procura di Bologna che sovraintende alle indagini.