Il sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini è il nuovo presidente della Provincia di Nuoro. A decretarlo sono stati i voti dei 53 sindaci e 630 consiglieri comunali del territorio, chiamati alle urne oggi, 19 settembre.

AFFERMAZIONE NETTA

Il primo cittadino barbaricino, sostenuto dal centrosinistra, ha avuto la meglio sullo sfidante, il collega di Macomer Riccardo Uda, supportato dal centrodestra. Giuseppe Ciccolini ha ottenuto il 68,07% delle preferenze, per Uda appena il 31,93%.

Le elezioni di secondo livello hanno richiamato a Nuoro l’84,6% degli aventi diritto. Lo spoglio dei voti è iniziato alle 20, dopo la chiusura del seggio. Dieci i posti in Consiglio provinciale, i cui titolari saranno annunciati nelle prossime ore.

DUE LISTE

Due le liste in corsa. "Insieme per la Provincia di Nuoro", che sosteneva Ciccolini, era espressione dei partiti di centronistra: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Sinistra Futura e lista civica Progetto per Nuoro. I candidati alla carica di consigliere erano i membri del Consiglio comunale di Nuoro Gabriella Boeddu, Annalisa Canova, Mario Manca, Lisetta Bidoni, il sindaco di Siniscola Gianluigi Farris, Sonia Mele (assessora al Turismo del Comune di Dorgali), Antonio Piras (sindaco di Oniferi), Alessandro Porcu (vicesindaco di Borore), Franco Solinas (sindaco di Galtellì), Francesco Zedde (primo cittadino di Sorgono).

A sostenere Uda, invece, "Provincia Uda Presidente", con candidati consiglieri di Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Noi Moderati, Partito Sardo d'Azione e Sardegna 20Venti. In lista: Pier Luigi Saiu (consigliere comunale di Nuoro), Francesca De Ambrosis (consigliera a Nuoro), Giampaolo Corda (vicesindaco di Dualchi), Berardino Luigi Carotti (assessore ai Servizi Sociali e Sport del Comune di Dorgali), Giorgio Fresu (consigliere comunale di Posada), Giovanni Sideria (consigliere di Sorgono), Roberta Paba (consigliera comunale di Aritzo), Ilaria Rosu (consigliera comunale di Orosei), Alessia Trogu (consigliera a Macomer).