Allarme truffe nel Nuorese. In queste ore diversi cittadini stanno ricevendo sms sospetti, inviati da numeri con prefisso 351, che invitano a contattare un’utenza a pagamento con prefisso 893 per presunte “comunicazioni urgenti sullo stato vaccinale del proprio figlio”.

A segnalare il raggiro è l’Asl di Nuoro, che chiarisce come il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (Sisp) non utilizzi numeri di cellulare per contattare gli utenti e non invii sms di questo tipo. Si tratta dunque di messaggi fuorvianti, con ogni probabilità finalizzati a indurre i destinatari a richiamare numeri a pagamento.

L’azienda sanitaria invita pertanto la popolazione a non dare seguito a queste comunicazioni e a non contattare il numero indicato, raccomandando la massima prudenza.

Per informazioni ufficiali o necessità legate alle vaccinazioni, i cittadini possono rivolgersi direttamente al Servizio Igiene e Sanità Pubblica, nella sede di via Trieste 80 a Nuoro, aperta il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.00, e il martedì anche nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.00.

Restano inoltre attivi i contatti email istituzionali: vaccinazioni.nuoro@aslnuoro.it e igienepubblica.nuoro@aslnuoro.it, unici canali ufficiali attraverso cui ottenere informazioni e assistenza.