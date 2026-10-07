Disagi in vista venerdì 9 ottobre a Nuoro, dove Abbanoa eseguirà un intervento sulla rete idrica nella zona di Badu ’e Carros. I tecnici saranno impegnati dalle 8.30 alle 14 per l’installazione di nuove apparecchiature nel nodo idraulico situato all’incrocio tra via Badu ’e Carros e via Dessanay.

Per consentire le operazioni sarà necessario svuotare le condotte. Durante i lavori sono quindi previste temporanee interruzioni dell’erogazione e cali di pressione non soltanto nelle strade direttamente interessate dall’intervento, ma anche in via Peppino Mereu, via Romano Ruiu, via Giovanni Nonnis, via Biasi e via Francesco Cucca.

Una volta conclusi i lavori e ripristinata l'erogazione, l'acqua potrebbe presentarsi momentaneamente torbida. Si tratta di un fenomeno legato alle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle tubature.

L'intervento rientra nelle attività di efficientamento della rete attraverso la distrettualizzazione del sistema idrico, sulla quale Abbanoa ha investito negli ultimi anni con l'installazione di apparecchiature per la regolazione e la manovra delle condotte. Una gestione che consente di limitare i disagi: a differenza di quanto avveniva in passato, infatti, non è necessario sospendere l'erogazione direttamente dai serbatoi principali.