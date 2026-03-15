Un incontro pubblico per approfondire i contenuti del referendum del 22 e 23 marzo e spiegare le ragioni del “Sì”. È quello in programma martedì 18 marzo alle 17.30 nell’auditorium della Biblioteca Sebastiano Satta di Nuoro.

L’iniziativa è promossa dal Comitato referendario Giuliano Vassalli Sardegna e vedrà la partecipazione di diversi esperti del mondo giuridico e istituzionale.

Tra gli interventi previsti quello dell’onorevole Paola Concia, componente del comitato “Sì Separa”, del magistrato di sorveglianza di Nuoro Marco Bravaccini e del professor Leonardo Filippi, già ordinario di Diritto processuale penale all’Università degli Studi di Cagliari.

Interverranno inoltre l’avvocato Jacopo Fiori del foro di Cagliari e l’avvocato Aldo Luchi, già presidente dell’Ordine degli avvocati di Cagliari.

L’incontro sarà introdotto dall’avvocato Lorenzo Palermo, del Comitato Giuliano Vassalli Sardegna, moderato dall’avvocato Basilio Brodu e concluso dal dottor Raimondo Deiara.

L’appuntamento si propone di offrire un momento di confronto e approfondimento sui temi al centro della consultazione referendaria, alla vigilia del voto previsto per il 22 e 23 marzo.