Sanità, investimenti pubblici, liste d'attesa e prospettive politiche nazionali sono stati al centro della prima giornata di "Spazio Salute", il convegno organizzato da Fratelli d'Italia a Cagliari e dedicato ai temi della salute e dell'assistenza sanitaria.

Tra gli interventi più attesi quello di Arianna Meloni, capo della segreteria politica e responsabile del tesseramento del partito, che ha illustrato le misure adottate dal Governo sul fronte sanitario, rivendicando l'aumento delle risorse destinate al settore.

"Il nostro fondo nazionale sanitario raggiunge 143 miliardi, cioè praticamente 17 miliardi di più del 2022, 17 miliardi di più di un governo che era in piena emergenza sanitaria. Noi in regime normale abbiamo stanziato, se vogliamo, molto di più", ha dichiarato. Nel suo intervento ha ricordato anche gli investimenti provenienti dai fondi di coesione e dalla revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sottolineando l'importanza delle risorse destinate alla riqualificazione delle strutture ospedaliere e alle aree considerate più svantaggiate, come le isole e il Mezzogiorno.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema delle liste d'attesa. "Proprio per parlare della centralità delle persone abbiamo abbattuto le liste d'attesa. Ci siamo accorti, siccome questa piattaforma ha già liquidato una cosa come 65 milioni di richieste, che l'80% delle visite vengono erogate nei tempi stabiliti". Meloni ha inoltre evidenziato gli interventi sul personale sanitario, ricordando le risorse stanziate per nuove assunzioni, l'aumento delle indennità per gli operatori dei pronto soccorso e le misure di tutela rivolte ai professionisti del settore.

Tra i risultati rivendicati figurano anche gli investimenti nella medicina territoriale, con la realizzazione di case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative finalizzate a rendere più vicino il rapporto tra cittadini e sistema sanitario.

Nel suo intervento la dirigente di Fratelli d'Italia ha poi allargato il discorso alla situazione politica nazionale. "Lo stato di salute del centrodestra a me sembra molto solido", ha affermato, richiamando la durata dell'attuale esecutivo e i risultati ottenuti alle recenti elezioni amministrative. "Abbiamo appena terminato le amministrative e il centrodestra conquista città importanti: Reggio Calabria, Venezia, Lecco, Arezzo. Insomma mi sembra che le cose stiano andando molto bene".

A margine del convegno è intervenuto anche il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, che ha ribadito l'incremento delle risorse destinate alla sanità e l'impegno del Governo sul fronte delle assunzioni e dell'innovazione. "Sul sistema sanitario nazionale, Fratelli d'Italia ha promosso e fortemente voluto l'aumento di risorse per la sanità a livello nazionale. 17 miliardi, più che nel 2022", ha dichiarato, soffermandosi anche sulla necessità di affrontare la carenza di personale medico e di rafforzare la programmazione sanitaria.

Durante la giornata sono stati affrontati anche temi istituzionali e di riforma. A Oliena, nel corso di un incontro dedicato alla figura di Mario Melis, il presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, Ignazio Locci, ha lanciato un appello per rilanciare il confronto sull'autonomia speciale della Sardegna e sulle riforme istituzionali necessarie ad affrontare le nuove sfide europee e nazionali.

Sul fronte politico è intervenuto inoltre il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, che ha difeso il progetto del premierato e rilanciato il dibattito sulla legge elettorale, sostenendo la necessità di garantire stabilità ai governi e una chiara alternanza democratica.

Il confronto proseguirà con ulteriori approfondimenti dedicati alla sanità e alle prospettive di riforma, alla presenza di esponenti istituzionali e rappresentanti del mondo politico e sanitario.