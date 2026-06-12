Intervento del Corpo Forestale nelle campagne di Selargius per un incendio divampato in località Cuccuru Sugna.

Per le operazioni di spegnimento è stato impiegato anche un elicottero proveniente dalla base operativa del Corpo Forestale di Villasalto, entrato in azione a supporto delle squadre impegnate sul terreno nel contenimento delle fiamme.

Sul posto il coordinamento delle attività è stato affidato al D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) del GAUF di Cagliari, che ha diretto l’intervento e gestito le operazioni necessarie per contrastare l’avanzata del rogo.

L’azione congiunta delle squadre a terra e del mezzo aereo ha consentito di affrontare l’emergenza nell’area rurale interessata dall’incendio.