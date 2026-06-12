A partire da lunedì 15 giugno e fino al 15 settembre 2026 sarà operativo il servizio di salvamento balneare nelle spiagge libere del Poetto e di Cala Mosca, a garanzia della sicurezza dei bagnanti durante la stagione estiva.

Il servizio sarà attivo tutti i giorni dalle ore 9 alle 19, fascia oraria che copre il periodo di maggiore affluenza lungo il litorale cittadino. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di rafforzare la sicurezza e la prevenzione in mare per chi frequenta le spiagge libere.

Le attività, finanziate con risorse di bilancio, sono state affidate alla Karalis Rescue ODV, che garantirà la presenza di operatori specializzati in quattro postazioni distribuite lungo la costa.

I punti di presidio saranno collocati a Cala Mosca e in corrispondenza della Prima, Quarta e Sesta fermata del CTM, di fronte all’ex Ospedale Marino, coprendo così i principali tratti del litorale del Poetto.

Il servizio resterà attivo per tre mesi, in coincidenza con il periodo di maggiore affluenza sulle spiagge cagliaritane, con l’obiettivo di assicurare un presidio costante e una risposta tempestiva in caso di emergenze in acqua.