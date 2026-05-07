Prende il via a Nuoro il percorso di formazione dedicato al triage pediatrico promosso dall’ASL 3. La prima delle quattro edizioni del corso è stata avviata oggi nell’aula formazione della Casa della Comunità San Francesco e coinvolgerà complessivamente 50 infermieri destinati ai Pronto soccorso degli ospedali San Francesco di Nuoro e San Camillo di Sorgono, oltre che all’Unità operativa complessa di Pediatria del presidio nuorese.

I corsi, organizzati da un provider accreditato, puntano a rafforzare le competenze nella gestione delle emergenze pediatriche: dall’individuazione immediata dei bambini in condizioni critiche all’attribuzione del codice di gravità, fino alla definizione dei percorsi di cura più appropriati e all’assistenza ai pazienti non urgenti e alle loro famiglie.

«L’obiettivo di questa importante sfida formativa - spiega il direttore generale dell’Azienda socio sanitaria locale n. 3 di Nuoro, Francesco Trotta - che pone la nostra ASL in una posizione non secondaria nel panorama regionale, è quello di offrire a specialisti e operatori i più moderni strumenti di gestione delle situazioni a rischio».

Secondo la direttrice del Pronto soccorso Michela Matta e Pietro Pittalis, responsabile organizzativo, nei servizi di emergenza «le situazioni cliniche sono spesso imprevedibili e complesse», motivo per cui servono procedure rigorose e personale adeguatamente formato.