Dopo 48 ore segnate da piogge anche intense, il maltempo concede una tregua alla Sardegna e al resto d’Italia. Da oggi è atteso un lento e graduale miglioramento, anche se nelle prossime ore non mancheranno ancora instabilità e qualche rovescio residuo sull’Isola. A fare il punto è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che annuncia un progressivo rialzo delle temperature e condizioni in generale più stabili.

Secondo le previsioni, domani gli ultimi fenomeni interesseranno soprattutto le aree al confine tra Centro e Sud Italia, mentre altrove si faranno spazio ampie schiarite. Le temperature continueranno a salire, con punte vicine ai 30 gradi in Sicilia.

La giornata migliore sarà quella di sabato 9 maggio, quando il sole dominerà quasi ovunque e il tempo si presenterà stabile su gran parte della Penisola, Sardegna compresa. La tregua però durerà poco. Già domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, il quadro meteorologico tornerà a cambiare: una nuova perturbazione in arrivo dall’Atlantico porterà nuvole e piogge soprattutto al Nord, mentre dal Centro-Sud in giù il tempo resterà in prevalenza soleggiato.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: venerdì 8 maggio 2026 - fonte Arpas

Tra le prime ore della notte e il mattino transito perturbato con molte nubi e precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o localmente moderati sul centro-sud dell'Isola e tendenti a esaurirsi durante le ore centrali; rovesci o temporali isolati a cumulato debole potranno verificarsi nelle ore pomeridiane sui settori interni.

Temperature: minime stazionarie, massime pressoché stazionarie sul settore settentrionale, in lieve calo su quello meridionale.

Venti: deboli variabili al mattino, tendenti a disporsi a regime di brezza nelle ore pomeridiane con successiva calma serale.

Mari: generalmente poco mossi eccetto sui settori orientali e meridionali, dove al mattino saranno mossi per residua onda lunga da Sud-Est.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: sabato 9 maggio 2026 - fonte Arpas

Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino ma con rapido aumento della copertura a partire dal settore occidentale associata a piogge o rovesci in serata.

Temperature: in aumento, soprattutto nei valori massimi.

Venti: deboli variabili, tendenti a disporsi da scirocco con rinforzi fino a forte lungo le coste del Sulcis.

Mari: poco mossi con tendenza a rapido aumento del moto ondoso dalla tarda mattinata a partire dal Canale di Sardegna, con mari da mossi a molto mossi in serata, specie sul settore sud-occidentale.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Domenica il cielo si presenterà inizialmente molto nuvoloso con precipitazioni residue, ma con ampie schiarite nella seconda parte della giornata, mentre per lunedì si attendono condizioni generalmente soleggiate. Le temperature minime saranno in lieve aumento domenica e in lieve calo lunedì, mentre le massime saranno in calo domenica sul settore occidentale e in aumento su quello orientale e in aumento ovunque lunedì. I venti soffieranno deboli o moderati dal quadrante occidentale nella giornata di domenica, mentre saranno variabili l'indomani. I mari saranno fino a molto mossi domenica, con moto ondoso in calo il giorno seguente.