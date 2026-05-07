Nuove polemiche sulla continuità territoriale da e per la Sardegna. A sollevare il caso è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Corrado Meloni, che denuncia le difficoltà affrontate dai cittadini sardi nel trovare posti disponibili sui voli verso l’Isola, soprattutto nelle fasce orarie serali.

Nel mirino, in particolare, il collegamento Roma-Cagliari del 7 giugno: tutti i voli successivi alle 13:30 risultano già sold out nonostante, spiega Meloni, alcuni passeggeri abbiano tentato di acquistare il biglietto con circa un mese di anticipo. Dal call center, riferisce il consigliere, la risposta sarebbe sempre la stessa: “Siamo spiacenti, ma i voli sono tutti pieni, non c’è alcun posto disponibile neanche per i residenti”.

“Vivere in Sardegna si sta trasformando in un serio problema per chi, per lavoro o necessità di salute, deve recarsi nella penisola tutte le settimane”, afferma Meloni, secondo cui l’attuale sistema non garantirebbe il diritto alla mobilità dei cittadini sardi nonostante gli annunci della Giunta regionale.

“Stiamo vivendo più da isolati che da isolani, prigionieri della nostra insularità”, aggiunge l’esponente di Fratelli d’Italia, che sottolinea anche le possibili ricadute sul futuro dell’Isola. “Attrarre turisti, imprenditori e giovani sembra più una folle utopia che una speranza”, conclude.