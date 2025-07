Sono in arrivo 17 milioni di euro per rendere più sicure le strade provinciali di Nuoro, grazie a un finanziamento combinato che arriva dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per 8 milioni e 96 mila euro e dai Fondi regionali, con due tranche rispettivamente da 4 milioni e 353 mila euro e da 4 milioni e 342 mila euro.

“Si tratta di uno stanziamento molto importante – spiega l’amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, Giuseppe Ciccolini – frutto di una programmazione condivisa, costruita dopo un intenso percorso di ascolto dei territori, fatto di incontri e riunioni con tutti i sindaci dell’Unione dei comuni e delle comunità montane del nuorese”.

Entro il 2025 prenderanno il via le fasi di progettazione, mentre i primi cantieri apriranno nella primavera del 2026. Alcuni interventi sono già in corso, soprattutto nel Mandrolisai, nel tratto Gadoni-Cossatzu, e nel Marghine, tra Silanus e Dualchi. Altri lavori sono in fase di avvio in diversi territori della provincia.

Tra gli interventi più significativi c’è la strada che collega Irgoli a Capo Comino, attualmente in gara, con l’avvio previsto entro fine anno per un investimento di circa 2 milioni di euro.

“Queste opere rappresentano un segnale concreto alle comunità locali. La rete stradale provinciale garantisce la maggior parte degli spostamenti nel Nuorese. È nostro dovere migliorarne sicurezza e percorribilità. Il Nuorese – ricorda inoltre Ciccolini – è ancora oggi una delle province italiane con il più alto tasso di incidentalità e mortalità stradale. Intervenire sulla sicurezza rappresenta una priorità assoluta”.