"La Sardegna per l'ennesima volta subisce una vessazione irragionevole. Addirittura in questo caso si confermano misure restrittive nei confronti di un focolaio che non esiste più. Non esiste più l'animale malato, siamo nel campo della fantascienza". Lo ha sottolineato con forza l'assessore regionale dell'Agricoltura Francesco Agus, a margine del tavolo verde convocato a Cagliari, sull'emergenza dermatite nodulare contagiosa dei bovini in Sardegna.

Secondo Agus, "a venir lesi sono i diritti degli operatori, degli allevatori che hanno fatto tutto quello che era in loro potere, tutto il loro dovere", arrivando "a un livello di vaccinazione inedito, perché il 99% dei capi è qualcosa che nel nostro territorio non si era mai visto e non ha eguali nemmeno nelle altre regioni". "Però nonostante siano stati fatti gli abbattimenti, a capo abbattuto rimane il focolaio", ha sottolineato l'assessore, che contesta il mantenimento delle restrizioni che continuano a incidere sulla movimentazione degli animali.

In particolare, nell'Isola restano due situazioni al centro del confronto. A Samugheo, ha spiegato Agus, sono state completate le attività di controllo e sorveglianza, ma nelle interlocuzioni con la Commissione europea si è prospettato il mantenimento di un'area di restrizione di 20 chilometri attorno all'allevamento. A Escalaplano, invece, il focolaio confermato il 3 giugno resta formalmente attivo perché l'ordine di abbattimento di parte degli animali è stato sospeso dalla giustizia amministrativa. Il Tar ha concesso la sospensiva, poi confermata dal Consiglio di Stato l'11 settembre. "Non è accettabile che il ricorso presentato da un allevatore, per carità pienamente legittimo - chiarisce l'assessore -, leda i diritti di un intero comparto produttivo. La sensazione è che nel bilanciamento degli interessi non tutto sia stato calibrato", ha aggiunto l'assessore, ricordando che la Regione la settimana scorsa ha chiesto al ministero dell'Agricoltura di rivedere le decisioni.

Tra gli argomenti all'ordine del giorno anche le misure di sostegno al comparto bovino dopo l'emergenza sanitaria. Nel corso dell'incontro sono state affrontate anche le misure per fronteggiare l'aumento dei costi del carburante legato alla crisi in Medio Oriente e la situazione della filiera lattiero-casearia.