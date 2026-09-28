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Ennesima giornata di fuoco in Sardegna, dove oggi, lunedì 28 settembre 2026, è divampato un incendio nelle campagne di Collinas, precisamente in località Bruncu Zipperi.
Il Corpo Forestale è intervenuto per fronteggiare le fiamme con il supporto di un elicottero leggero decollato dalla base operativa di Fenosu, impegnato nelle operazioni di spegnimento dall’alto.
Sul posto coordina gli interventi aerei il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione forestale di Sanluri, che sta dirigendo le attività necessarie per contenere il rogo, mentre per le operazioni a terra sono presenti i Vigili del Fuoco.