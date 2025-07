Una nuova realtà prende forma nel cuore della Barbagia con l’obiettivo di rilanciare la passione per il cavallo e per le tradizioni identitarie. Si chiama ASD Gavoi Ippica. Associazione appena costituita, ma fondata sull’esperienza di un gruppo affiatato di appassionati, già da anni impegnati nell’organizzazione di eventi equestri.

Il debutto ufficiale sarà di quelli importanti: Su Palu de Sa Itria, una delle corse al galoppo più antiche della Sardegna, in programma domenica 27 luglio 2025, sarà il primo grande appuntamento curato dal sodalizio. "Così l’ASD Gavoi Ippica va a coprire uno spazio associazionistico che da troppi anni a Gavoi non vedeva - spiegano i soci -. Un gruppo solido e formalmente costituito che si occupasse degli sport equestri degli aspetti identitari e tradizionali legati all’uso del cavallo in Sardegna e del settore ippico a 360°, comprese le attività formative, la promozione del turismo e escursionismo equestre e della cultura del cavallo in genere".

L’Associazione, già iscritta all’apposito albo comunale e già affiliata alla federazione nazionale SEF Italia Scuola Equestre di Formazione, si propone di tessere una rete di collaborazioni con enti locali, comitati, associazioni culturali e sportive e altre Associazioni ippiche al fine di rilanciare il settore equestre.

L’ASD conta già oltre venti soci che, riunitisi in assemblea, il 7 marzo scorso hanno eletto un direttivo composto da nove consiglieri. Alla presidenza della Associazione è stato eletto Gian Michele Lavra che sarà supportato dal vice presidente Tore Zedda, dal cassiere Silvano Costeri e dai segretari Giangavino Mastio e Antonio Maoddi. Ovviamente le iscrizioni alla ASD Gavoi Ippica sono sempre aperte sia per gli adulti sia per i minorenni.

“Gavoi Ippica - afferma il presidente Gian Michele Lavra - promuoverà lo sport, lo spettacolo, gli eventi identitari e le tradizioni equestri locali. Sarà, infatti, proprio Su Palu de Sa Itria 2025, una delle corse al galoppo più antiche della Sardegna, previsto per domenica 27 luglio, il primo nostro grande impegno organizzativo".

"Abbiamo formalizzato un protocollo d’intesa - continua il presidente - che, da quest’anno ufficialmente, ci vede partner del Comitato di N.S. d’Itria proprio per la gestione delle manifestazioni ippiche. La nostra segreteria si è tra l’altro occupata di redigere il progetto che ha portato, con un’ottima posizione in graduatoria, ad ottenere il finanziamento a valere sul Bando dell’Assessorato Regionale al Turismo per gli eventi della tradizione. Adesso - conclude il presidente - lavoriamo per regalare al pubblico e agli appassionati una bella giornata di corse e di festa e un palio con grandi novità. Abbiamo, infatti, aumentato il primo premio da 13000 € a 15000 €, diminuito l’importo dell’iscrizione da 200 € a 100 € euro e inserito il Premio di 500 € per il Vincitore di ogni batteria”.