Il Consultorio Familiare della Casa della Comunità HUB San Francesco di Nuoro ospiterà lunedì 14 settembre l’iniziativa “Musica inNatà”, appuntamento dedicato alla prima infanzia organizzato da Bocheteatro nell’ambito del Patapum Festival 2026. Protagonista sarà la musicoterapeuta Francesca Romana Motzo, che guiderà bambini e genitori in un percorso di ascolto, esplorazione sonora e relazione.

L’attività punta a valorizzare musica e suoni come strumenti di crescita, creatività ed espressione, attraverso un approccio ludico. I partecipanti potranno sperimentare materiali non convenzionali e strumenti ritmico-percussivi, alla ricerca di suoni da intrecciare e trasformare in voce, ritmo e movimento.

«Con questa iniziativa vogliamo ribadire il ruolo del Consultorio come luogo di cura che passa anche attraverso l’esperienza di ascolto, di rilassamento e di connessione profonda tra genitori e bambini. La musica è un linguaggio universale, immediato, capace di creare un ponte emotivo potentissimo nei primi mesi di vita. È un’esperienza che rafforza il legame, favorisce il benessere e sostiene la genitorialità consapevole.

Il Consultorio Familiare va oltre le sue funzioni istituzionali, che restano centrali e imprescindibili – dall’assistenza psicologica alle visite ginecologiche, dal supporto alla maternità alla mediazione familiare – e, come in questa occasione, può e deve trasformarsi in un vero e proprio hub sociale e culturale. Un luogo di accoglienza e apertura all’esterno, in dialogo costante con le energie creative e associative del nostro territorio, per promuovere salute e benessere in senso più ampio e comunitario».

A sottolineare il valore dell’iniziativa è la direttrice del Distretto Socio Sanitario di Nuoro, Gianfranca Piredda. L’incontro si terrà in via Brigata Sassari 81: alle 16 è previsto il gruppo per bambini dai 12 ai 24 mesi, mentre alle 17.15 quello per la fascia 24-36 mesi. Ogni appuntamento durerà un’ora e potrà accogliere al massimo otto nuclei familiari.

La partecipazione è gratuita, ma su prenotazione e fino a esaurimento posti. Per aderire è necessario scrivere a ianconsultorio@aslnuoro.it. In caso di richieste superiori alla capienza, il Consultorio valuterà l’organizzazione di ulteriori giornate.