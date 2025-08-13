Nei giorni scorsi, a Olbia, un cittadino tunisino si è reso protagonista di un episodio increscioso nei pressi del parcheggio di un hotel del centro. L’uomo, con atteggiamento spavaldo, ha urinato su un’autovettura della Polizia di Stato, con colori di istituto, impegnata in attività di pattugliamento. Successivamente, si è fermato sotto alcune telecamere e, in segno di sfida, ha mostrato il gesto della vittoria con la mano.

L’attività degli agenti del Commissariato P.S. di Olbia ha permesso di individuarlo e identificarlo rapidamente. Il tunisino, già noto alle forze dell’ordine e inottemperante a un precedente ordine di abbandonare il territorio nazionale, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per vilipendio delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate.

Nella giornata odierna è stato condotto al CPR di Macomer, in attesa del completamento dell’iter amministrativo per l’espulsione dal territorio nazionale.