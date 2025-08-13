Traffico rallentato questo pomeriggio lungo la statale 131, all’altezza di Abbasanta, per una violenta grandinata che si è abbattuta sulla zona. L’evento è stato provocato da un’infiltrazione di aria fredda che ha indebolito l’alta pressione, responsabile del caldo torrido di questi e dei prossimi giorni.

Secondo gli esperti meteo, temporali improvvisi sono in corso in diverse aree della Sardegna.

Il maltempo arriva a poche ore dal nubifragio che ieri aveva colpito Iglesias, accompagnato da forte vento, causando danni e allagamenti. Disagi si erano registrati anche nel nord dell’Isola, dove i vigili del fuoco hanno lavorato fino all’alba di oggi per mettere in sicurezza strade, rimuovere alberi caduti e intervenire in abitazioni e scantinati invasi dall’acqua.

La Protezione civile regionale ha prorogato l’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico fino alle 21 di questa sera, mercoledì 13 agosto, con particolare attenzione per Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.