Un turista italiano di 43 anni è stato salvato questo pomeriggio dalla polizia locale di Alghero, dopo essersi perso durante un’escursione nel parco di Porto Conte. L’uomo era in compagnia di un gruppo di amici, uno dei quali ha lanciato l’allarme.

Dalla prefettura di Sassari sono state subito organizzate le ricerche, che hanno coinvolto polizia locale algherese, 118, vigili del fuoco – impegnati anche con un elicottero – carabinieri, polizia, guardia di finanza e guardia costiera.

Gli agenti della Municipale, guidati dal comandante Salvatore Masala, hanno individuato il turista dopo alcune ore, nei pressi della Torre de la Penya. In buone condizioni di salute, ha potuto riunirsi agli amici con cui sta trascorrendo le vacanze in Sardegna.