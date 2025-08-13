Giornata di incidenti stradali in Sardegna quella di mercoledì 13 agosto. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cagliari sono intervenuti in due distinti sinistri che, a poche ore di distanza, hanno visto altrettante autovetture uscire di strada e ribaltarsi.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 13:00 sulla SP 2, tra Villamassargia e Siliqua. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto è finita fuori dalla carreggiata ribaltandosi sul greto di un corso d’acqua. La squadra del distaccamento di Iglesias ha messo in sicurezza il mezzo e stabilizzato il veicolo. L’autista è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale. Sul posto anche le forze dell’ordine.

Poco dopo, intorno alle 15:20, un secondo grave incidente si è registrato a Muravera, in località Colostrai, sulla strada comunale che conduce alla spiaggia di Torre Salinas. Un’auto, per cause da chiarire, è uscita di strada in una leggera curva a destra, ribaltandosi e finendo la corsa nello stagno. A bordo si trovavano due giovani: il conducente, 29 anni, è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari, mentre il passeggero, 22 anni, è stato condotto, anch’egli in codice rosso, in ambulanza allo stesso nosocomio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito, il 118 e i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di San Vito per i rilievi.