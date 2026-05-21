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Un nuovo passo avanti nel rafforzamento della macchina antincendi in Sardegna. Domani mattina, alle 10:30, il Centro servizi di Macchiareddu della Protezione civile della Regione Sardegna ospiterà la cerimonia di consegna dei primi 30 mezzi polivalenti dotati di modulo Aib, destinati alle organizzazioni di volontariato impegnate nella lotta agli incendi boschivi nell’Isola.
L’iniziativa rientra nel piano regionale di potenziamento della Campagna Aib e rappresenta la prima tranche di una fornitura più ampia: nelle prossime settimane saranno infatti consegnati complessivamente 94 mezzi alle associazioni operative sul territorio sardo.
Alla cerimonia prenderanno parte l’assessora regionale della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi e il direttore generale della Protezione civile della Regione Sardegna Mauro Merella.
I nuovi mezzi saranno utilizzati dalle squadre di volontariato che ogni estate affiancano il sistema regionale nelle attività di prevenzione e spegnimento dei roghi, in una stagione che anche quest’anno si preannuncia particolarmente delicata sul fronte incendi.
Tra le dotazioni previste su tutti i veicoli anche un defibrillatore a bordo, strumento pensato non soltanto per aumentare l’efficacia degli interventi operativi, ma anche per garantire maggiore sicurezza agli operatori e un’assistenza immediata in caso di emergenze sanitarie durante le attività sul campo.
L’obiettivo della Regione è rafforzare la capacità di risposta sul territorio attraverso mezzi più moderni, attrezzature adeguate e un supporto sempre più strutturato alle organizzazioni di volontariato che operano quotidianamente nella tutela del patrimonio ambientale sardo.