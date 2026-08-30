Pauroso incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, lungo la Strada Provinciale 45, nei pressi della nota zona "La Solitudine" a Nuoro.

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo, che ha iniziato a carambolare ribaltandosi più volte, rimanendo fortunatamente all'interno della carreggiata. A bordo dell’auto viaggiavano tre persone, tra cui un bambino.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Nuoro. Le persone a bordo dell’auto non hanno riportato gravi ferite, sono state affidate alle cure del 118 ma sarebbero in buone condizioni. Presenti anche Polizia e Carabinieri per i rilievi di rito.