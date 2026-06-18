Una tragedia ha sconvolto la comunità di Platì, nel Reggino, nella serata di martedì. Una bambina di appena tre anni ha perso la vita dopo essere stata investita accidentalmente dall'auto guidata dalla madre durante una manovra in retromarcia.

L'allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma ogni tentativo di salvare la piccola si è rivelato inutile. Informata dell'accaduto, la Procura di Locri ha disposto gli accertamenti affidati ai carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell'incidente. Dai primi elementi raccolti, non emergerebbero dubbi sulla natura accidentale dell'accaduto, una drammatica fatalità trasformatasi in tragedia.

La morte della bambina ha suscitato profondo cordoglio non solo tra i familiari, ma in tutta la cittadina calabrese. Tra i numerosi messaggi di vicinanza, quello del sindaco Giovanni Sarica, che sui social ha espresso il dolore dell'intera comunità: «Ci sono notizie che spezzano il cuore e davanti alle quali le parole sembrano non bastare. Platì si stringe con profonda commozione attorno alla famiglia. Quando viene a mancare una bambina, viene colpita l'intera comunità. Si spegne un sorriso, un sogno, una vita che aveva ancora tanto da donare e da vivere. È una ferita che lascia sgomenti e che ci unisce nel dolore».