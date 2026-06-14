Un incendio è divampato nelle campagne del territorio di Siniscola, in località Spiaggia S'Aliterru, dove sono in corso le operazioni di spegnimento coordinate dal Corpo Forestale.

Per fronteggiare il rogo sono stati impiegati due elicotteri provenienti dalle basi operative del Corpo Forestale di Anela e Fenosu, intervenuti a supporto delle squadre impegnate sul terreno.

A dirigere le attività di contrasto alle fiamme è il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Siniscola, che sta coordinando gli interventi nell’area interessata dall’incendio.

L’azione congiunta dei mezzi aerei e del personale a terra è finalizzata a contenere il fronte del fuoco e a limitarne la propagazione.