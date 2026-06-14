Un incendio è in corso nelle campagne di Nuraminis, in località Monte Nieddu, dove sono impegnate le squadre del Corpo Forestale nelle operazioni di spegnimento.

Per contrastare il rogo è stato necessario l’intervento di due elicotteri decollati dalle basi operative del Corpo Forestale di Pula e Villasalto, impiegati a supporto delle attività a terra.

Sul posto le operazioni sono coordinate dal D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Dolianova, che sta dirigendo gli interventi per contenere l’avanzata delle fiamme e limitare i danni all’area interessata.

Nell'area compresa tra Nuraminis e Monastir stanno operando anche i Vigili del fuoco del Comando di Cagliari. Sul posto sono intervenute due squadre provenienti dai distaccamenti più vicini, supportate da un'autobotte 4x4 inviata dalla sede centrale di viale Marconi. A supporto delle operazioni sono inoltre presenti diverse squadre di volontari coordinate dalla Protezione Civile regionale.

L'incendio di Nuraminis è uno dei tre roghi ancora in corso nel territorio della provincia. Dalle 8 di questa mattina le squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono state impegnate in 13 interventi per incendi di vegetazione. Oltre a quello di Nuraminis, risultano ancora attivi anche gli interventi nelle campagne di Villaspeciosa e Serramanna.

Le operazioni di spegnimento proseguono con il supporto dei mezzi aerei e delle squadre impegnate sul terreno.