Dalle 14 di oggi quattro squadre dei Vigili del fuoco di Nuoro sono state impegnate nello spegnimento di un incendio di vegetazione in località “Preda e Solu”, nella zona industriale di Ottana.

Le fiamme si sono estese a un’azienda agricola, dove sono andate distrutte diverse rotoballe, una terna e un camion. Sul posto sono intervenute tre squadre dalla sede centrale e una dal distaccamento di Macomer, coordinate dal funzionario di guardia. Presente anche un elicottero per le operazioni di spegnimento.

Alle attività hanno partecipato unità del Corpo forestale, Forestas e Protezione civile. La sinergia tra gli enti ha permesso di contenere l’incendio, attualmente in fase di bonifica, ed evitare che raggiungesse l’azienda Energydome.