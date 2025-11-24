Un tessuto produttivo che, nonostante le difficoltà strutturali interne e le dinamiche dei mercati nazionali ed europei, continua a muoversi e crescere. Tra Nuoro e Ogliastra oggi quasi 5.700 imprese sono guidate da donne: una realtà imprenditoriale che vale il 17% del totale regionale e che, nelle due province, supera addirittura la media sarda, con un’incidenza del 24,3% a Nuoro e 24,9% in Ogliastra.

I dati evidenziano una crescita del 3,5% rispetto al 2019, in controtendenza rispetto al calo nazionale, con una forte presenza nei settori dell'agricoltura (38% a Nuoro, 34% in Ogliastra) e servizi alla persona (22,4% a Nuoro e 13,1% in Ogliastra). Particolarmente significativa la crescita del turismo, con un aumento del 5% a Nuoro e oltre il 20% in Ogliastra.

Sono alcuni dei numeri emersi nel corso del convegno "Tessere il futuro. Donne e imprese ambasciatrici del territorio", ospitato nella sala convegni della Camera di commercio alla presenza, tra gli altri, della presidente della Regione Alessandra Todde. "Siamo di fronte a tante piccole realtà - ha detto il presidente di Confindustria Sardegna Centrale Pierpaolo Milia - molto variegate e dinamiche, che operano in settori importanti della nostra economia e che nonostante le enormi potenzialità e il valore aggiunto, fanno molta fatica a emergere, anche perché spesso devono affrontare mercati di nicchia molto particolari. In un territorio come il nostro, è evidente che le difficoltà ci sono, e che servono azioni di affiancamento, formazione, supporto e sostegno a 360° per valorizzare questo enorme potenziale".

Al centro del convegno le testimonianze di sei imprenditrici. Un focus è stato dedicato al settore dell'artigianato con le produzioni di dolci tipici e tappeti e al settore agricolo, in crescita in Ogliastra. Tra i comparti, anche quello dei servizi alla persona e alla cura, settore in espansione (+22,4% a Nuoro, +13,1% in Ogliastra). La forte presenza di imprese individuali (80% a Nuoro, 77% in Ogliastra) convive con una significativa crescita delle società di capitale (+25,6% a Nuoro, +44,6% in Ogliastra), segnale di un processo di strutturazione e professionalizzazione.

L'iniziativa a Nuoro si inserisce nell'ambito del progetto "Atlante donna. Le imprese che fanno territorio" promosso da Confindustria Sardegna Centrale insieme a nove aziende del territorio.