Dopo una stagione estiva ricca di appuntamenti nelle piazze della Sardegna, la compagnia teatrale I Barbariciridicoli di Ottana riparte con la tradizionale tournée autunnale fuori dall’Isola. Il gruppo approda in Lombardia con “COMICISSIMA”, spettacolo brillante che sarà ospitato da due Circoli dei Sardi nel continente: sabato 29 novembre alle 18:30 a Vigevano, nella Chiesa di San Dionigi grazie al Circolo S’Emigradu, e domenica 30 novembre alle 16:30 a Pantigliate (Milano), all’Associazione Arcobaleno, su invito del Circolo Nuova Sardegna di Peschiera Borromeo. Per quest’ultima tappa si tratta di un gradito ritorno, dopo la rappresentazione, lo scorso anno, della commedia dedicata a Tottoni Braghetta.

“COMICISSIMA” è un concentrato di comicità affidato al talento di Marta Proietti Orzella, protagonista assoluta e unica interprete, accompagnata alla chitarra da Luca Pauselli. Considerata tra le attrici più versatili dell’isola, l’artista si muove sul palco con una straordinaria capacità trasformistica, dando vita a una serie di personaggi che richiamano alcuni dei più celebri comici del panorama teatrale, cinematografico e televisivo contemporaneo.

Autrice e regista dello spettacolo, Proietti Orzella costruisce un percorso che punta dritto all’obiettivo: coinvolgere e divertire il pubblico attraverso umorismo, ironia, intelligenza e leggerezza. Non manca la partecipazione diretta degli spettatori, guidati dall’attrice in improvvisazioni che rendono ogni replica unica.

L’ingresso a entrambi gli appuntamenti sarà gratuito, grazie al sostegno dei Circoli dei Sardi organizzatori.