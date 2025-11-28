Paura nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 novembre, in via Dante a Sassari, dove un’auto e uno scooter sono rimasti coinvolti in un incidente. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro, avvenuto in un tratto particolarmente trafficato della strada.

Sul posto sono intervenuti immediatamente due ambulanze, i Vigili del fuoco e la Polizia locale, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire la viabilità. La persona che si trovava a bordo dello scooter è stata soccorsa e presa in carico da una delle ambulanze.

Gli agenti stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.