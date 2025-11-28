Ad Alghero è tutto pronto per il primo weekend natalizio ricco di eventi. Dopo l'imponente illuminazione delle strade e delle piazze della città, oggi, venerdì 28 novembre, alle 17:30 si terrà l'apertura dei Mercatini di Natale e della Pista di Ghiaccio e, durante la serata, si esibiranno due pattinatori di fama internazionale, Giulia Isabella Paolino, nativa di Alghero, e Andrea Tuba, entrambi membri del Team Italia.

I due atleti, con sei medaglie conquistate in competizioni internazionali, hanno gareggiato in tutto il mondo, dalla Thailandia e Turchia alla Polonia e Repubblica Ceca. Lo scorso settembre hanno partecipato alle qualificazioni Olimpiche a Pechino. Nel gennaio 2025 hanno ottenuto il terzo posto ai Campionati del Mondo Universitari a Torino.

Il cammino verso il nuovo anno continuerà il 7 dicembre con l'accensione dell'imponente Albero di Natale e l'inaugurazione delle nuove installazioni urbane ideate da Antonio Marras, stilista di Alghero, insieme agli studenti e ai tutor del Liceo Artistico "F. Costantino", guidati dal flower design Tonino Serra.