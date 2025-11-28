Per celebrare la Giornata Mondiale del Dono, Cagliari sceglie un gesto dal forte valore simbolico: martedì 2 dicembre 2025 la torretta del Bastione di Saint Remy sarà illuminata di rosso, il colore che richiama altruismo, condivisione e solidarietà. Un modo semplice ma incisivo per ricordare che ogni forma di dono può avere un impatto profondo, sia su chi lo riceve sia su chi lo compie.

L’iniziativa vuole sottolineare come il dono non si limiti agli oggetti materiali. Offrire il proprio tempo, saper ascoltare o dedicare attenzione sono gesti che contribuiscono a creare una comunità più unita e accogliente. Anche le azioni più piccole, se fatte con generosità, possono diventare fondamentali per rafforzare il senso di appartenenza e vicinanza tra le persone.