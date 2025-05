In occasione del lungo weekend dal 30 maggio al 2 giugno, in Ogliastra saranno garantiti i turni dei punti di continuità assistenziale in diverse sedi del territorio. Il servizio di guardia medica sarà regolarmente attivo per assicurare l’assistenza sanitaria nelle fasce orarie notturne e festive.

Secondo quanto comunicato, le sedi di Bari Sardo, Baunei, Gairo, Jerzu, Perdasdefogu e Villagrande Strisaili saranno operative dalle ore 20.00 di venerdì 30 maggio fino alle 8.00 di sabato 31, e poi dalle 10.00 dello stesso giorno fino alle 8.00 di lunedì 2 giugno.

A Ilbono, la guardia medica sarà attiva dalle 20.00 di venerdì 30 maggio alle 8.00 di sabato 31, quindi dalle 10.00 dello stesso giorno fino alle 8.00 di lunedì 2 giugno. Il servizio proseguirà anche dalle 20.00 del 2 giugno fino alle 8.00 del 3 giugno.

La sede di Seui sarà operativa dalle 10.00 di sabato 31 maggio fino alle 8.00 di domenica 1 giugno, e nuovamente dalle 8.00 del 2 giugno fino alle 8.00 del giorno successivo.

A Talana, il presidio sarà attivo dalle 20.00 di venerdì 30 maggio fino alle 8.00 di sabato 31, e dalle 10.00 dello stesso giorno fino alle 8.00 di domenica 1 giugno.

Il punto di continuità assistenziale di Tertenia sarà aperto dalle 20.00 del 30 maggio alle 8.00 del 31, e dalle 10.00 dello stesso giorno fino alle 20.00 del 2 giugno.

A Tortolì, il servizio sarà operativo dalle 20.00 di venerdì 30 maggio fino alle 8.00 di sabato 31, poi dalle 10.00 dello stesso giorno fino alle 8.00 di domenica 1 giugno, e infine dalle 20.00 di domenica fino alle 8.00 di martedì 3 giugno.

A partire dal 1° maggio 2025, per accedere alla guardia medica è possibile contattare direttamente il numero europeo 116 117. “Un operatore della Centrale regionale attiverà il collegamento con il medico più vicino per una consulenza telefonica oppure, se necessario, con il servizio di emergenza urgenza 118.”