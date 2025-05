Una bambina di appena 15 mesi ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 134, nel territorio di Motta Sant’Anastasia (città metropolitana di Catania in Sicilia). La piccola viaggiava a bordo dell’auto condotta dalla madre, che – per cause ancora in corso di accertamento – ha perso il controllo del veicolo, finendo contro il muro di cinta di una proprietà privata.

Gravissime le condizioni della bambina all’arrivo dei soccorsi: è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania, dove i medici hanno tentato disperatamente di salvarla. Purtroppo, poco dopo il ricovero, la piccola è deceduta.

La madre, ferita nell’impatto, si trova ricoverata nello stesso nosocomio: secondo quanto si apprende, ha riportato diverse lesioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Motta Sant’Anastasia, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.